Трамп підпише указ із вимогою закрити міністерство освіти

Президент США Дональд Трамп збирається 20 березня підписати указ, що починає процес закриття міністерства освіти.

Першою про це повідомила газета USA Today, посилаючись на високопоставлених представників адміністрації Трампа. Інформацію підтвердили у прес-службі Білого дому, пише The Wall Street Journal.

Очікується, що Трамп підпише указ на церемонії в Білому домі, де будуть присутні кілька губернаторів-республіканців і комісарів з питань освіти.

В указі Трамп доручить міністру освіти Лінді Макмеон вжити “всіх необхідних кроків» для того, щоб сприяти закриттю відомства і “повернути повноваження у сфері освіти штатам”. У своєму указі Трамп також закличе “забезпечити безперебійне надання послуг, програм і пільг, на які розраховують американці”.

Щоб закрити міністерство освіти, Трамп має заручитися підтримкою конгресу США. У республіканців 53 місця в 100-місцевому сенаті, але для ухвалення закону про ліквідацію агентства необхідно 60 голосів, тобто потрібно заручитися підтримкою семи демократів. При цьому демократи в сенаті, на думку ЗМІ, навряд чи підтримають ліквідацію міністерства освіти.