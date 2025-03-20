Політика

Трамп підпише указ із вимогою закрити міністерство освіти
20 Березня 2025 09:21
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Президент США Дональд Трамп збирається 20 березня підписати указ, що починає процес закриття міністерства освіти.

Першою про це повідомила газета USA Today, посилаючись на високопоставлених представників адміністрації Трампа. Інформацію підтвердили у прес-службі Білого дому, пише The Wall Street Journal.

Очікується, що Трамп підпише указ на церемонії в Білому домі, де будуть присутні кілька губернаторів-республіканців і комісарів з питань освіти.

В указі Трамп доручить міністру освіти Лінді Макмеон вжити “всіх необхідних кроків» для того, щоб сприяти закриттю відомства і “повернути повноваження у сфері освіти штатам”. У своєму указі Трамп також закличе “забезпечити безперебійне надання послуг, програм і пільг, на які розраховують американці”.

Щоб закрити міністерство освіти, Трамп має заручитися підтримкою конгресу США. У республіканців 53 місця в 100-місцевому сенаті, але для ухвалення закону про ліквідацію агентства необхідно 60 голосів, тобто потрібно заручитися підтримкою семи демократів. При цьому демократи в сенаті, на думку ЗМІ, навряд чи підтримають ліквідацію міністерства освіти.


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