Кропивницький зазнав наймасованішої атаки: 10 поранених, серед них – діти

Увечері середи 19 березня російські війська завдали наймасованішого удару по Кропивницькому, внаслідок якого постраждали вісім людей, серед них одна дитина.

Як повідомили у ДСНС, внаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема житлові будинки у кількох районах міста.

“Пошкоджені житлові будинки у декількох районах: вибиті вікна, зруйновані балкони, зазнали ушкоджень конструкції. За попередньою інформацією постраждало 8 осіб, з них 1 дитина”, – повідомили рятувальники.

ДСНС надали психологічну допомогу 25 постраждалим, а також розгорнули “Пункт незламності” для підтримки місцевих жителів.

Рятувальники ліквідовують наслідки масованої атаки російських безпілотників / Фото: ДСНС

В “Укрзалізниці” повідомляли, що внаслідок обстрілів Кіровоградщини зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура.

Через це для низки поїздів змінювали маршрути, що призвело до затримки руху. Однак уже за годину там заявили, що всі пошкодження усунули і рух поїздів через станцію Кропивницький відновили.

Доповнено. У Національній поліції повідомили, що кількість постраждалих досягла десяти людей, серед яких чотири дитини.

