Трамп у листі Хаменеї дав Ірану два місяці, щоб укласти нову ядерну угоду, – Axios

Президент США Дональд Трамп у листі верховному лідеру Ірану Алі Хаменеї, направленому на початку березня, відвів два місяці на те, щоб укласти нову угоду щодо іранської ядерної програми.

Про це повідомило видання Axios, посилаючись на джерела.

Джерела Axios описали лист Трампа як “жорсткий”. З одного боку президент США запропонував провести переговори про нову ядерну угоду, а з іншого – попередив про наслідки, якщо Іран не прийме цю пропозицію і продовжить розвивати свою ядерну програму.

Співрозмовники Axios зазначили, що Білий дім ознайомив зі змістом листа деяких союзників США, зокрема Ізраїль, Саудівську Аравію та Об’єднані Арабські Емірати.