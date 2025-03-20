Російські окупанти випустили по Україні понад 170 безпілотників: ППО знищила 75

У ніч проти 20 березня російські окупаційні війська атакували Україну 171-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Збити вдалося 75 дронів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.

Ще 63 ворожі безпілотники-імітатори зникли з радарів (локаційно втрачені).

Внаслідок російської атаки постраждали Кіровоградщина, Сумщина та Донеччина.

Кропивницький зазнав наймасованішої атаки з початку війни. Там пошкоджено цивільну інфраструктуру, а також є 10 поранених, із яких четверо — діти.