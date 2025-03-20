Кримінал

Російські окупанти випустили по Україні понад 170 безпілотників: ППО знищила 75
20 Березня 2025 09:00
читать на русском →
Рятувальники ліквідовують наслідки масованої атаки російських дронів по Кропивницькому / Фото: ДСНС
Рятувальники ліквідовують наслідки масованої атаки російських дронів по Кропивницькому / Фото: ДСНС

У ніч проти 20 березня російські окупаційні війська атакували Україну 171-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Збити вдалося 75 дронів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.

Ще 63 ворожі безпілотники-імітатори зникли з радарів (локаційно втрачені).

Внаслідок російської атаки постраждали Кіровоградщина, Сумщина та Донеччина.

Кропивницький зазнав наймасованішої атаки з початку війни. Там пошкоджено цивільну інфраструктуру, а також є 10 поранених, із яких четверо — діти.


ТОП-новини

20 Березня 2025 12:59

У Генштабі підтвердили удар по військовому аеродрому “Енгельс”
20 Березня 2025 13:22

Розвідка США спростовує заяви про оточення ЗСУ в Курській області, – Reuters
20 Березня 2025 11:20

У Харкові відновили друкарню Фактор-Друк
20 Березня 2025 11:01

ЄС виділив Україні 1 млрд євро в рамках нової макрофінансової допомоги
20 Березня 2025 10:07

В Одесі затримали російського шпигуна з Придністров’я, який полював на українські військові розробки

Останні новини

усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Роман ДОНІК

Росія не велика. Вона довга
Ігор ЧЕРНЯК

Іпотека чужих душ
Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Вот и обещанный “план Трампа”
Лана ЗЕРКАЛЬ

Чому Трамп поводиться, як bully?
Ігаль ЛЕВІН

В реальной политике нет места этике — есть только интересы
Роман ДОНІК

Ми не країна, яку можна принижувати
усі думки