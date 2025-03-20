Суспільство

Росія вкотре опинилася під атакою безпілотників: вибухало і горіло в Енгельсі
20 Березня 2025 07:20
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Чорний дим над Енгельсом / Фото з соцмереж
Чорний дим над Енгельсом / Фото з соцмереж

У ніч проти 20 березня територія Росії вкотре зазнала масованої атаки безпілотників. Один із найпотужніших ударів прийшовся на Енгельс Саратовської області, де розташований військовий аеродром стратегічної авіації РФ.

Російське міноборони нарахувало 132 нібито збитих або перехоплених безпілотників. 54 з них – над Саратовською областю, 40 – над Воронезькою, 22 – над Бєлгородською, дев’ять – над Ростовською, по три – над Курською областю та тимчасово окупованим Кримом, один – над Липецькою областю.

Місцеві жителі повідомили про загоряння в районі місцевої нафтобази в Енгельсі. Пізніше пабліки оприлюднили фото і відео диму над Енгельсом.

Також у пабліках з’явилося повідомлення, що, крім НПЗ, дрони атакували військовий аеродром в Енгельсі.


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