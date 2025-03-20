Кримінал

Росіяни всю ніч бомбардували Куп’янськ
20 Березня 2025 08:45
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Російська авіабомба, якими ЗС РФ б'ють по Україні / Кадр з відео
Російська авіабомба, якими ЗС РФ б'ють по Україні / Кадр з відео

Росія масовано атакує Куп’янськ Харківської області з авіації, по центральній частині міста вдарили понад 30 авіабомб.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Фіксуємо погіршення безпекової ситуації в місті. Ворог не припиняє атакувати цивільні та інфраструктурні об‘єкти та тероризувати мирних людей. Понад 30 КАБів влучили по центральній частині міста”, – повідомив Синєгубов.

Під час атаки поранення отримали троє місцевих жителів. Одна людина загинула. Також обстріли спричинили руйнування та пожежі адмінбудівлі, будинків, гаражів, господарчих споруд.


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