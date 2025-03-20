У США не видаляли докази депортації українських дітей, – Держдеп

У Державному департаменті США спростували інформацію про нібито видалення даних щодо українських дітей, яких незаконно депортувала РФ.

Речниця Держдепу Теммі Брюс заявила під час брифінгу, що припинення фінансування групи дослідників Єльського університету відбулося в межах перегляду бюджетних витрат.

Вона назвала повідомлення про видалення інформації теорією змови й наголосила, що всі дані залишаються під контролем Держдепартаменту.

Брюс також зазначила, що питання повернення українських дітей порушували президенти США Дональд Трамп та України Володимир Зеленський, що є сигналом для подальшої роботи над цим питанням.

Раніше повідомлялося, що Департамент ефективності уряду США (DOGE), який очолює Ілон Маск, припинив фінансування групи дослідників Єльського університету, які займалися збором даних про депортованих дітей. Після цього Reuters писало про можливе видалення інформації про депортованих українських дітей.