Політика

У США не видаляли докази депортації українських дітей, – Держдеп
20 Березня 2025 08:33
читать на русском →

У Державному департаменті США спростували інформацію про нібито видалення даних щодо українських дітей, яких незаконно депортувала РФ.

Речниця Держдепу Теммі Брюс заявила під час брифінгу, що припинення фінансування групи дослідників Єльського університету відбулося в межах перегляду бюджетних витрат.

Вона назвала повідомлення про видалення інформації теорією змови й наголосила, що всі дані залишаються під контролем Держдепартаменту.

Брюс також зазначила, що питання повернення українських дітей порушували президенти США Дональд Трамп та України Володимир Зеленський, що є сигналом для подальшої роботи над цим питанням.

Раніше повідомлялося, що Департамент ефективності уряду США (DOGE), який очолює Ілон Маск, припинив фінансування групи дослідників Єльського університету, які займалися збором даних про депортованих дітей. Після цього Reuters писало про можливе видалення інформації про депортованих українських дітей.


ТОП-новини

20 Березня 2025 12:59

У Генштабі підтвердили удар по військовому аеродрому “Енгельс”
20 Березня 2025 13:22

Розвідка США спростовує заяви про оточення ЗСУ в Курській області, – Reuters
20 Березня 2025 11:20

У Харкові відновили друкарню Фактор-Друк
20 Березня 2025 11:01

ЄС виділив Україні 1 млрд євро в рамках нової макрофінансової допомоги
20 Березня 2025 10:07

В Одесі затримали російського шпигуна з Придністров’я, який полював на українські військові розробки

Останні новини

усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Роман ДОНІК

Росія не велика. Вона довга
Ігор ЧЕРНЯК

Іпотека чужих душ
Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Вот и обещанный “план Трампа”
Лана ЗЕРКАЛЬ

Чому Трамп поводиться, як bully?
Ігаль ЛЕВІН

В реальной политике нет места этике — есть только интересы
Роман ДОНІК

Ми не країна, яку можна принижувати
усі думки