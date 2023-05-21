Російська пропаганда “знищила” в Україні 73 HIMARS і 5 комплексів Patriot

Російське міноборони щодня звітує про кількість начебто “знищеної” техніки ЗСУ. Та такої кількості техніки, про яку окупанти подають інформацію щодня, Україні ще не передавали.

Зведення міноборони країни-агресорки в ефірі 24 Каналу висміяли ведуча Катерина Соляр та журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков. Окупанти звітують, що вони начебто “знищили” вже 73 HIMARS.

Як зазначив Бурлаков, станом на 2015 рік у США загалом було близько сотні таких установок.

“Росіяни за рік знищили 73. То взагалі якась “дурна штука” – нащо її передавати у війська”, – відповів саркастично журналіст-міжнародник.

Окупанти звітують також про начебто “знищення” 4 БМП Bradley. Та на цьому ворог не зупиняється і вже нібито “знищує” далекобійні ракети Storm Shadow, які передала Україні Велика Британія. Так російська армія вже “знищила” начебто 8 таких ракет.

“Вони знищили одну з таких ракет військовою базою в Луганську. Відправили одного зі свої полковників на перехоплення цієї ракети прям в повітря. Одну ракети збили своїм гелікоптером”,

– іронічно сказав Бурлаков.

Окупанти переконують, що вони “знищили” ЗРК Patriot.

“Виходить так, що вони, певно, однією ракетою знищили одразу 5 пускових установок і одну радіолокаційну станцію. Нібито мало бути 6 влучань одночасно”, – зазначила Катерина Соляр.

Та “вразили” їх росіяни, напевно, новою російською “секретною зброєю”.







