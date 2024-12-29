Російська пропаганда поширює фейк про українського льотчика, який нібито здався в полон

Російські державні ЗМІ заявили, що український льотчик нібито здався у полон військам агресора у Курській області. Однак у Командуванні Повітряних сил Збройних Сил України спростували цю інформацію, назвавши її черговою брехнею.

29 грудня російське агентство ТАСС повідомило, що в Курській області нібито український пілот на ім’я Володимир Попович здався росіянам. Однак у Повітряних силах України заявили, що це фейкове повідомлення.

“Це чергова маніпуляція. Хоча випадки полону наших військових, які служили у Повітряних силах, на жаль, трапляються, інформація про те, що пілот здався в полон, є неправдивою. Наші льотчики продовжують виконувати завдання з оборони України”, – прокоментували у військовому командуванні.

У Повітряних силах додали, що відео та повідомлення про допити українських полонених є частиною інформаційної війни, яку веде Росія.