Суспільство

Російська пропаганда поширює фейк про українського льотчика, який нібито здався в полон
29 Грудня 2024 16:03
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Ілюстративне фото / Фото Командування Повітряних Сил ЗСУ

Російські державні ЗМІ заявили, що український льотчик нібито здався у полон військам агресора у Курській області. Однак у Командуванні Повітряних сил Збройних Сил України спростували цю інформацію, назвавши її черговою брехнею.

29 грудня російське агентство ТАСС повідомило, що в Курській області нібито український пілот на ім’я Володимир Попович здався росіянам. Однак у Повітряних силах України заявили, що це фейкове повідомлення.

“Це чергова маніпуляція. Хоча випадки полону наших військових, які служили у Повітряних силах, на жаль, трапляються, інформація про те, що пілот здався в полон, є неправдивою. Наші льотчики продовжують виконувати завдання з оборони України”, – прокоментували у військовому командуванні.

У Повітряних силах додали, що відео та повідомлення про допити українських полонених є частиною інформаційної війни, яку веде Росія.


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