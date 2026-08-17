“Члени моєї сім’ї не роблять публічних заяв”: Драпатий відреагував на новий фейк

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий заявив про інформаційні атаки, частина яких ведеться скоординовано із залученням ботомереж.
Про це Михайло Драпатий повідомив у Facebook.
Заява з’явилася на тлі поширення в мережі фейкового повідомлення його дружини про “внутрішній спротив” реформам, конфлікт навколо Генштабу та можливу дострокову відставку Головкома.
“Посада Головнокомандувача завжди буде мішенню інформаційних атак. Вони почалися з перших днів моєї роботи, і це очікувано. Мета таких кампаній — посіяти недовіру всередині держави та між військом і суспільством”, — заявив він.
Головнокомандувач зазначив, що частина таких атак ведеться скоординовано, із залученням ботомереж, та подякував Міністерству цифрової трансформації за їх виявлення і блокування.
Окремо Драпатий наголосив, що члени його сім’ї не роблять публічних заяв, не дають офіційних коментарів і нікого не уповноважували говорити від їхнього імені.
“Будь-які висловлювання чи позиції, які їм приписують, не відповідають дійсності”, — зазначив Головком.
Перед цим Центр протидії дезінформації повідомив, що фіксує поширення матеріалів, спрямованих на дискредитацію Драпатого.
У мережі, зокрема, поширювали нібито заяву його дружини, в якій ішлося про “потужний внутрішній супротив” реформам Головкома, “тиск” з боку оточення колишнього керівництва ЗСУ та політичних кіл, а також про можливість дострокового складання ним повноважень.
На поширеному скриншоті також стверджувалося про нібито конфлікт навколо Генштабу, радикальну автономізацію армійських корпусів, скорочення паперової бюрократії та зміну підходів до планування операцій.
У ЦПД наголосили, що жодних підтверджень автентичності такої заяви або її належності дружині Головнокомандувача немає.
“Подібні публікації є продовженням інформаційної кампанії, мета якої — сформувати в суспільстві хибне уявлення про внутрішній розкол у військовому керівництві та підірвати довіру до Збройних Сил України”, — заявили у Центрі.
Драпатий також закликав перевіряти джерела та не поширювати неперевірену інформацію.