“Члени моєї сім’ї не роблять публічних заяв”: Драпатий відреагував на новий фейк

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий заявив про інформаційні атаки, частина яких ведеться скоординовано із залученням ботомереж.

Про це Михайло Драпатий повідомив у Facebook.

Заява з’явилася на тлі поширення в мережі фейкового повідомлення його дружини про “внутрішній спротив” реформам, конфлікт навколо Генштабу та можливу дострокову відставку Головкома.

Реклама

Реклама

“Посада Головнокомандувача завжди буде мішенню інформаційних атак. Вони почалися з перших днів моєї роботи, і це очікувано. Мета таких кампаній — посіяти недовіру всередині держави та між військом і суспільством”, — заявив він.

Головнокомандувач зазначив, що частина таких атак ведеться скоординовано, із залученням ботомереж, та подякував Міністерству цифрової трансформації за їх виявлення і блокування.

Окремо Драпатий наголосив, що члени його сім’ї не роблять публічних заяв, не дають офіційних коментарів і нікого не уповноважували говорити від їхнього імені.

“Будь-які висловлювання чи позиції, які їм приписують, не відповідають дійсності”, — зазначив Головком.

Перед цим Центр протидії дезінформації повідомив, що фіксує поширення матеріалів, спрямованих на дискредитацію Драпатого.

У мережі, зокрема, поширювали нібито заяву його дружини, в якій ішлося про “потужний внутрішній супротив” реформам Головкома, “тиск” з боку оточення колишнього керівництва ЗСУ та політичних кіл, а також про можливість дострокового складання ним повноважень.

На поширеному скриншоті також стверджувалося про нібито конфлікт навколо Генштабу, радикальну автономізацію армійських корпусів, скорочення паперової бюрократії та зміну підходів до планування операцій.

У ЦПД наголосили, що жодних підтверджень автентичності такої заяви або її належності дружині Головнокомандувача немає.

“Подібні публікації є продовженням інформаційної кампанії, мета якої — сформувати в суспільстві хибне уявлення про внутрішній розкол у військовому керівництві та підірвати довіру до Збройних Сил України”, — заявили у Центрі.

Драпатий також закликав перевіряти джерела та не поширювати неперевірену інформацію.