Російська пропаганда показала, як окупанти їдуть на штурм із прапорами РФ та США

Відео з’явилося 18 серпня — через кілька днів після зустрічі президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Зазначено, що це нібито трофейний бронетранспортер М113 у районі Малої Токмачки на Запоріжжі.

Російські пропагандистські канали поширили відео, на якому бронетехніка йде на штурм із прапорами Росії та США.