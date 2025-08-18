        Політика

        Російська пропаганда показала, як окупанти їдуть на штурм із прапорами РФ та США

        Федір Олексієв
        18 Серпня 2025 11:53
        Російські пропагандистські канали поширили відео, на якому бронетехніка йде на штурм із прапорами Росії та США.

        Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

        “Фактично росіяни використовують у власній терористичній, загарбницькій війні із вбивствами цивільних людей символіку Сполучених Штатів. Максимальне нахабство”, — написав він.

        Відео з’явилося 18 серпня — через кілька днів після зустрічі президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Зазначено, що це нібито трофейний бронетранспортер М113 у районі Малої Токмачки на Запоріжжі.


