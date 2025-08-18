Російська пропаганда показала, як окупанти їдуть на штурм із прапорами РФ та США

Російські пропагандистські канали поширили відео, на якому бронетехніка йде на штурм із прапорами Росії та США.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
“Фактично росіяни використовують у власній терористичній, загарбницькій війні із вбивствами цивільних людей символіку Сполучених Штатів. Максимальне нахабство”, — написав він.
Відео з’явилося 18 серпня — через кілька днів після зустрічі президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Зазначено, що це нібито трофейний бронетранспортер М113 у районі Малої Токмачки на Запоріжжі.