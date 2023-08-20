Російська місія на Місяць провалилася: що вам потрібно знати

Перша російська місячна місія за майже півстоліття зазнала невдачі після того, як її космічний корабель «Луна-25» вийшов з-під контролю та врізався в Місяць.

Reuters наводить подробиці про місію та те, що може означати її провал.

ЛУНА-25

Це була перша російська місія на Місяць після того, як радянський апарат Луна-24 повернувся зі зразками з Місяця у 1976 році.

Ракета “Союз 2.1” з кораблем “Луна-25” вилетіла з космодрому “Східний”, що в 5550 км на схід від Москви, о 2:11 ночі за московським часом 11 серпня.

Трохи більше ніж через годину посадковий модуль був виведений з орбіти Землі до Місяця. Він вийшов на орбіту Місяця 16 серпня і мав здійснити м’яку посадку в понеділок.

«НЕНОРМАЛЬНА СИТУАЦІЯ»

Російська державна космічна корпорація «Роскосмос» заявила, що в суботу об 11:10 GMT виникла «ненормальна ситуація», коли управління польотом намагалося перевести корабель на передпосадкову орбіту.

Зв’язок із апаратом було втрачено об 11:57 GMT у суботу.

“Апарат перемістився на непередбачувану орбіту і припинив існування в результаті зіткнення з поверхнею Місяця”, – йдеться в заяві Роскосмосу.

У ньому сказано, що спеціальна комісія з’ясовує, чому політ на Місяць не вдався.

ЩО ОЗНАЧАЄ НЕВДАЧА ДЛЯ РОСІЇ?

Невдача престижної місії підкреслює занепад космічної потужності Росії з часів слави конкуренції холодної війни, коли Москва першою запустила супутник на орбіту Землі – Супутник 1 у 1957 році – а радянський космонавт Юрій Гагарін став першою людиною, яка полетіла у космос у 1961 році.

Росія не наважувалася відправитися на Місяць з часів Луни-24 у 1976 році, коли Леонід Брежнєв правив СРСР. За даними російських космонавтів, 21 серпня “Луна-25” повинна була здійснити м’яку посадку на південний полюс Місяця.

Невдача також підкреслює тиск на російську економіку з 2 трильйонами доларів, яка досі витримала те, що Захід називає найсуворішими санкціями, які будь-коли запроваджувалися.

Захід каже, що санкції послабили російську економіку, особливо її високотехнологічну частину, яка часто залежить від імпорту. Президент Володимир Путін каже, що російська економіка демонструє надзвичайну силу.

Протягом останніх трьох десятиліть Росія розглядала різні місії на Місяць, які були закриті або відкладені на тлі хаосу розпаду Радянського Союзу в 1991 році та наступних економічних і політичних потрясінь.

Невдача місії «Фобос-Ґрунт» на один із супутників Марса в 2011 році підкреслила проблеми, з якими зіткнулася російська космічна програма: він не зміг навіть вийти з орбіти Землі та затонув у Тихому океані у 2012 році.

Зрештою, на початку 2010-х Росія зупинилася на ідеї місії Луна-25 до південного полюса Місяця. Що з цього вийшло – тепер усім відомо.