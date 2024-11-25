Російська ДРГ намагалася прорвати кордон біля Гоптівки на Харківщині

У ніч на 25 листопада російська диверсійно-розвідувальна група здійснила спробу прорвати кордон поблизу Гоптівки на Харківщині.

Про це повідомив керівник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

За його словами, частину диверсантів було ліквідовано, решта змушені були відступити до Бєлгородської області.

“Час від часу ворог намагається “намацувати” позиції українських захисників, засилаючи своїх диверсантів. Ця подія вкотре підтверджує міцність нашої оборони і злагоджені дії ЗСУ у ліквідації окупантів”, — зазначив Задоренко.

Він також додав, що на Дергачівському напрямку російські війська не ведуть активних наступальних дій, оскільки поблизу кордону не спостерігається достатньої концентрації сил для масштабних операцій.