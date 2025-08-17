Російська авіабомба вдарили поряд з кладовищем під Харковом

Сьогодні близько 12:00 росіяни скерували авіаційну бомбу по селищу Лісне Малоданилівській громаді. Влучання відбулося поблизу кладовища, повідомляє поліція Харківської області.
Постраждали троє місцевих мешканців: 49-річний чоловік та дві жінки – 48 та 51 років. Потерпілі отримали гостру реакцію на стрес. Від госпіталізації відмовились.
На місці зайнялась пожежа, горіла трава.
За фактом воєнного злочину слідчими розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.