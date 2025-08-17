        Кримінал

        Російська авіабомба вдарили поряд з кладовищем під Харковом

        Віктор Алєксєєв
        17 Серпня 2025 15:15
        Внаслідок авіаудару в Харківському районі є постраждалі / Фото Нацполіція
        Внаслідок авіаудару в Харківському районі є постраждалі / Фото Нацполіція

        Сьогодні близько 12:00 росіяни скерували авіаційну бомбу по селищу Лісне Малоданилівській громаді. Влучання відбулося поблизу кладовища, повідомляє поліція Харківської області.

        Постраждали троє місцевих мешканців: 49-річний чоловік та дві жінки – 48 та 51 років. Потерпілі отримали гостру реакцію на стрес. Від госпіталізації відмовились.

        На місці зайнялась пожежа, горіла трава.

        За фактом воєнного злочину слідчими розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.


