Російська авіабомба вдарили поряд з кладовищем під Харковом

Постраждали троє місцевих мешканців: 49-річний чоловік та дві жінки – 48 та 51 років. Потерпілі отримали гостру реакцію на стрес. Від госпіталізації відмовились.

Сьогодні близько 12:00 росіяни скерували авіаційну бомбу по селищу Лісне Малоданилівській громаді. Влучання відбулося поблизу кладовища, повідомляє поліція Харківської області.