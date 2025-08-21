        Суспільство

        Російська армія запустила по Україні понад 600 повітряних цілей. Як відпрацювала ППО

        Федір Олексієв
        21 Серпня 2025 09:16
        читать на русском →

        У ніч на 21 серпня Росія здійснила масовану атаку на Україну, випустивши понад 600 засобів повітряного нападу. 

        Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

        Реклама
        Реклама

        Зокрема, було випущено:

        • 574 БпЛА;
        • 4 аеробалістичними ракетами Х-47М2 “Кинджал”;
        • 2 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23;
        • 19 крилатими ракетами Х-101;
        • 14 крилатими ракетами Калібр;
        • 1 ракетою невстановленого типу із Криму.

        Силам ППО вдалось знешкодити 577 повітряних цілей:

        • 546 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;
        • 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 “Кинджал”;
        • 18 крилатих ракет Х-101;
        • 12 крилатих ракет Калібр.

        Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 11 локаціях, падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини