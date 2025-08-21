Російська армія запустила по Україні понад 600 повітряних цілей. Як відпрацювала ППО

У ніч на 21 серпня Росія здійснила масовану атаку на Україну, випустивши понад 600 засобів повітряного нападу.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
Зокрема, було випущено:
- 574 БпЛА;
- 4 аеробалістичними ракетами Х-47М2 “Кинджал”;
- 2 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23;
- 19 крилатими ракетами Х-101;
- 14 крилатими ракетами Калібр;
- 1 ракетою невстановленого типу із Криму.
Силам ППО вдалось знешкодити 577 повітряних цілей:
- 546 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 “Кинджал”;
- 18 крилатих ракет Х-101;
- 12 крилатих ракет Калібр.
Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 11 локаціях, падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.