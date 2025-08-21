Російська армія запустила по Україні понад 600 повітряних цілей. Як відпрацювала ППО

Польща не відправлятиме свої війська до України після завершення війни: яка причина

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 11 локаціях, падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

У ніч на 21 серпня Росія здійснила масовану атаку на Україну, випустивши понад 600 засобів повітряного нападу.