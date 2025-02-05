Роналду планує на пенсії стати власником кількох футбольних клубів

Зірка португальського футболу Кріштіану Роналду, якому сьогодні виповнилося 40 років, каже, що мріє стати власником кількох клубів після завершення кар’єри, пише Bloomberg.

«Якщо я можу бути власником клубу, навіщо мені бути менеджером, спортивним директором або генеральним директором?» сказав Роналду в інтерв’ю португальському телеканалу Canal 11. «Це моя мрія, і я впевнений, що доб’юся її. Я навіть скажу більше: Я сподіваюся не тільки мати один клуб, а й володіти кількома».

За повідомленнями газет, Роналду перейшов до клубу «Аль-Насср» із Саудівської Аравії 2022 року з річною зарплатою понад 200 мільйонів доларів. Відтоді п’ятиразовий володар «Золотого м’яча» розширив свій портфель інвестицій і бізнес-підприємств, починаючи від готелів і закінчуючи фітнес-брендами, а також часткою в португальській медіакомпанії.

Інвестуючи у футбольний клуб, Роналдо візьме приклад з таких гравців, як колишня бразильська зірка Роналдо Назаріо, якому належить контрольний пакет акцій іспанського «Реала Вальядолід», і колишній капітан збірної Англії Девід Бекхем, який є співвласником «Інтера» з Маямі.

За даними португальської спортивної газети A Bola, португалець не повідомив, коли він планує піти на пенсію, оскільки продовжує представляти свою країну і збирається продовжити контракт з «Аль-Насром» до червня 2026 року, отримавши ще 200 мільйонів євро на рік.

«Мені, як і раніше, подобається тренуватися, це вже не те, що було в 20 років, але я все ще відчуваю пристрасть», – сказав Роналду в інтерв’ю Canal 11. «Мої друзі кажуть, що у тебе зовсім немає життя. Це правда, але мені це подобається, я знаю, що це закінчиться, через один або два або три роки. Я не знаю. Мене це теж не хвилює».

Десять років тому Роналду в партнерстві з Pestana Hotel Group створив бренд Pestana CR7 Lifestyle Hotels. Ці готелі розташовані в Нью-Йорку, Мадриді, Лісабоні, Марракеші та Фуншалі, повідомляється на сайті Pestana.

Серед його останніх інвестицій – придбання Lisboa Racket Center, тенісного і падельного клубу в Лісабоні. Роналду також придбав 10 % акцій португальського виробника порцеляни Vista Alegre Atlantis SGPS 2024 року, за рік після того, як приєднався до групи інвесторів для купівлі медіакомпанії, яка володіє Correio da Manha, однією з найпопулярніших щоденних газет Португалії.