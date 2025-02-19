Родина голови Київського апеляційного суду користується нерухомістю вартістю 3 млн доларів, – розслідування

Голова Київського апеляційного суду Ярослав Головачов та його родина безоплатно користуються елітною нерухомістю, оформленою на тестя та тещу.

Про це йдеться у розслідуванні hromadske “Зять на безоплатній основі”.

За даними журналістів, родина судді проживає в будинку площею 220 квадратних метрів із ділянкою у 12 соток у селі Северинівка під Києвом. Офіційно ця нерухомість належить тещі Головачова Лілеї Керничній, а її ринкова вартість може сягати 700 тисяч доларів.

Також сім’я має доступ до 118-метрової квартири в ЖК “Новопечерські Липки”, яка належить тестю судді Сергію Рибченку. Її ринкова ціна — 12,5 млн гривень.

Уся родина зареєстрована в іншій квартирі Рибченка — 120-метрових апартаментах у ЖК “Централ Парк”, вартість яких може сягати 650 тисяч доларів.

Крім того, у користуванні Головачова є автомобіль Mercedes-Benz GLS 400 2020 року, який належить його тестю та коштує приблизно 80 тисяч доларів. У 2020 році Рибченко також подарував 100-метрову квартиру сину голови суду Мирону Головачову.

Ще одна квартира, якою користується родина, належить тещі судді. Це 47-метрові апартаменти у ЖК “Французький квартал”.

При цьому офіційні доходи родини тестя та тещі у 2020 році становили близько 2 мільйони гривень на рік: тесть задекларував трохи менше мільйона від бізнесу та 100 тисяч пенсії, теща отримала 920 тисяч гривень від підприємницької діяльності.