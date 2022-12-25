Різдво 25 грудня: традиції святкування

Щорічно 25 грудня відзначається Католицьке Різдво, яке за своєю важливістю посідає друге місце після Великодня. Святкування Різдва Христового передує період “Адвента”.

В Україні найпоширеніша дата святкування Різдва Христового 7 січня за юліанським календарем, однак з 2017 року Різдво Христове офіційно відзначають ще й 25 грудня.

18 жовтня 2022 року Православна церква України дозволила святкувати Різдво 25 грудня за новоюліанським календарем. Рішення було ухвалене на засіданні Священного Синоду.

Зважаючи на ситуацію,яка склалася цього року в Україні, багато людей вирішили святкувати Різдво саме 25 січня, щоб мати ще менше спільного з країною-вбивцею.

Католицьке Різдво 25 грудня: яких традицій дотримуються віряни

У Різдвяний святвечір 24 грудня проводили богослужіння, від заходу сонця і аж до світанку. Віряни в цей день дотримуються суворого різдвяного посту. Традиційно за ніч служать три літургії. Різдво святкують як народження Слова від Бога Отця (вночі), народження Бога-Сина від Діви (на зорі) та народження Бога у у віруючій душі (вдень).

У минулому Різдво, як і Великдень, святкували протягом сорока днів, аж до Стрітення. Ця практика і сьогодні збереглася у католиків – прихильників традиційного обряду. У сучасному обряді завершується Різдвяний час святом Хрещення.

Як святкують Різдво за західним обрядом

Увечері 24 грудня уся родина збирається за святковим столом, аби скуштувати різдвяні страви та гарно провести час разом. На ранок, 25 грудня, усі збігаються дивитися під ялинку та шукати подарунки. Вірили, що дарувати їх може Санта Клаус, який пролазить додому через димохід. Також існують версії, що це Ісус Христос, Святий Миколай, чарівні гноми або спритний невидимий чоловік.

Католики колядують саме 25 грудня: діти ходять до сусідів у костюмах, співають та розповідають вірші. За це їм сусіди повинні дати або цукерки, або гроші. Однак ця традиція походить з язичництва, тож церква ставиться до неї негативно.

Різдвяний вінок: історія походження та значення

У передріздвяний час католики прикрашають свої будинки різдвяними вінками з ялинових гілок. У центрі вінка зазвичай розташовано чотири свічки. Різдвяний вінок кріплять на двері чи встановлюють посеред святкового столу. Вінки роблять своїми руками з ялицевих або ялинових гілок, декорують їх стрічками, яблуками та солодощами. Сучасні різдвяні вінки доповнені чотирма свічками, які асоціюються з земною кулею і чотирма сторонами світу. Кругла форма різдвяного вінка символізує вічне життя, свічки – світло на Різдво, а зелень – колір життя. Католицькі вінки часто прикрашають однієї рожевою і трьома фіолетовими свічками відповідно до літургійних кольорів богослужінь.