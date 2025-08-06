Рівень довіри до Зеленського знизився, — КМІС

Довіра українців до президента Володимира Зеленського знижується — про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного з 23 липня по 4 серпня.

За даними КМІС, нині 58% респондентів довіряють главі держави, тоді як 35% — не довіряють. Для порівняння, у червні ці показники становили 65% та 30% відповідно. Попри це, нинішній рівень довіри все ще вищий, ніж у грудні 2024 року, коли фіксувалося найнижче значення за час повномасштабної війни (52% проти 39%).

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Падіння довіри частково збіглося з ухваленням резонансного Закону №12414. Хоча тенденція до зниження спостерігалась ще до цієї події.

Найпомітніше довіра впала серед молоді до 30 років: із 74% на початку літа — до 59% на початку серпня. В інших вікових групах також зафіксовано спад, хоч і менш значний.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький зазначив, що, попри протести та критику, Зеленський зберігає відносно високий рівень довіри та легітимності. Водночас він попереджає про стійку негативну динаміку, яка потребує реакції з боку влади.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю серед 1022 респондентів у підконтрольних уряду регіонах. Формальна похибка не перевищує 4,1% для показників, близьких до 50%.