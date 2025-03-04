Рішення Трампа зупинити військову допомогу поки що не торкнулося реальних дій, – журналіст Economist

Журналіст видання Economist Олівер Керрол стверджує, що, попри інформацію в медіа, рішення президента США Дональда Трампа про зупинку військової допомоги Україні поки не призвело до реальних змін у військовій підтримці.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі X.

За словами журналіста, наразі не зафіксовано жодних змін в обміні розвідданими між США та Україною чи в інших ключових аспектах американської військової допомоги. Однак, він уточнив, що це не означає, що наказу про зупинку допомоги не було — просто на місцях в Україні ще не помітили ніяких змін.

Нагадаємо, кілька іноземних ЗМІ, посилаючись на джерела в Пентагоні та Білому домі, повідомили про рішення Трампа припинити надання всієї американської допомоги Україні, зокрема тієї, яку було обіцяно ще за часів попереднього президента Джо Байдена.