Політика

Трамп заморозив військову допомогу Україні, – Bloomberg 
4 Березня 2025 06:51
Військові США готують боєприпаси 155-мм для України. Травень 2022 / Фото: Міноборони США
Військові США готують боєприпаси 155-мм для України. Травень 2022 / Фото: Міноборони США

США припинили постачання військової допомоги Україні, очікуючи від Києва демонстрації готовності до мирного врегулювання війни.

Про це повідомили анонімні джерела в Міністерстві оборони США, а згодом інформацію підтвердили в Білому домі, пишуть Bloomberg і CNN.

За словами представника адміністрації Трампа, вся американська військова підтримка, яка ще не надійшла до України, зупиняється. Це стосується і зброї, що перебуває в процесі транспортування.

“Президент прагне миру і хоче переконатися, що наші партнери розділяють цю позицію. Допомога призупинена, поки не буде зрозуміло, що вона сприяє завершенню конфлікту”, – заявили у Білому домі.

Як пише Bloomberg, Трамп прийшов до влади, маючи у своєму розпорядженні ще 3,85 мільярда доларів незалучених коштів, які були передбачені попередньою адміністрацією за програмою Presidential Drawdown Authority (програма екстреного вилучення озброєнь зі складів США для передачі Україні). Залишається неясним, чи адміністрація Трампа взагалі планувала використовувати ці кошти для України.

Однак нинішнє рішення виходить далеко за рамки простого невикористання цих коштів. Під загрозою опинилася допомога, яка вже перебуває у процесі доставки або підготовки до відправлення.

Розрив вже укладених контрактів із виробниками також може спричинити необхідність сплати компенсацій за скасування замовлень, які вже перебувають на етапі виконання.


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