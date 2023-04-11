Політика

Рішення про контрнаступ ухвалюватиметься в останній момент – Данілов

11 Квітня 2023 11:07
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данілов, контрнаступ

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний та Генеральний штаб ухвалять рішення про наступ в останній момент. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв’ю німецькому каналу ARD, пише Liga.net.

За його словами, рішення про наступ буде ухвалено в останній момент.

“Штаб головнокомандувача ухвалить рішення про початок запланованого контрнаступу в останній момент. Якщо хтось думає, що у нас є тільки один варіант, то це не так. Навіть три варіанти — це мало”, — сказав Данілов.

Також він зазначив, що спецслужби мають бути більш пильними, коли йдеться про секретні документи, опубліковані в медіа.


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