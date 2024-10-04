Рішення про економічне бронювання прийняте, – нардеп Железняк

Заступник міністра економіки Віталій Кіндратів повідомив нардепам, що в уряді прийняли рішення запровадити модель економічного бронювання від мобілізації.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

“Кіндратів сказав, що точно будуть впроваджувати модель економічного бронювання. Рішення ухвалене. Зараз розглядають декілька моделей (три). Чекають “рішення політичного керівництва”, – повідомив депутат.

За його словами, йдеться про перехід від критичності підприємства до критичності працівника.

“Начебто на рік, але зі щомісячним підтвердженням зарплати”, – додав Железняк.