Rheinmetall поставить Україні новітні далекобійні снаряди

Німецький оборонний концерн Rheinmetall анонсував постачання нових артилерійських боєприпасів у рамках оборонної допомоги Україні.

За словами глави компанії Арміна Паппергера, “артилерія змінює правила війни” на полі бою, і цього року Rheinmetall має поставити “сотні тисяч” артилерійських боєприпасів для ЗСУ. Серед них будуть прототипи з дальністю до 100 км, пише Defence Express.

Зазначається, що на сьогодні найбільш далекобійними 155-мм боєприпасами Сил оборони є Vulcano, які вражають цілі на відстані до 70 км. Наразі залишається невідомим, скільки ж усього нових прототипів боєприпасів буде поставлено. Ймовірно, спочатку це буде незначна кількість для випробування в умовах поля бою з подальшим доопрацюванням з урахуванням відгуків наших захисників.

До лютого 2022 року компанія виробляла близько 70 тисяч на рік, проте вже цього року пропускна спроможність має зрости до 700 тисяч, а в найближчій перспективі – вийти на 1,1 млн одиниць.