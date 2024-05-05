Техно

Rheinmetall поставить Україні новітні далекобійні снаряди

5 Травня 2024 18:52
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зброя
Ілюстративне фото / Фото Rheinmetall

Німецький оборонний концерн Rheinmetall анонсував постачання нових артилерійських боєприпасів у рамках оборонної допомоги Україні.

За словами глави компанії Арміна Паппергера, “артилерія змінює правила війни” на полі бою, і цього року Rheinmetall має поставити “сотні тисяч” артилерійських боєприпасів для ЗСУ. Серед них будуть прототипи з дальністю до 100 км, пише Defence Express.

Зазначається, що на сьогодні найбільш далекобійними 155-мм боєприпасами Сил оборони є Vulcano, які вражають цілі на відстані до 70 км. Наразі залишається невідомим, скільки ж усього нових прототипів боєприпасів буде поставлено. Ймовірно, спочатку це буде незначна кількість для випробування в умовах поля бою з подальшим доопрацюванням з урахуванням відгуків наших захисників.

До лютого 2022 року компанія виробляла близько 70 тисяч на рік, проте вже цього року пропускна спроможність має зрости до 700 тисяч, а в найближчій перспективі – вийти на 1,1 млн одиниць.


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