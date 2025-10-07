        Суспільство

        РФ запустила по Україні дві балістичні ракети та 152 БпЛА

        Галина Шподарева
        7 Жовтня 2025 09:11
        читать на русском →
        Мобільна вогнева група / Фото: Повітряне командування "Схід"
        У ніч на 7 жовтня, починаючи з 18:00 6 жовтня, російські військові атакували Україну двома балістичними ракетами “Іскандер-М/KN-23” із Ростовської області, а також 152 ударними БпЛА Shahed, “Гербера” і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ; Чауда (ТОТ Криму). Близько 80 з дронів були ідентифіковані як “шахеди”.

        Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

        Станом на 9:00 протиповітряною обороною збито або подавлено 88 російських дронів різних типів на півночі та сході країни.

        Зафіксовано влучання двох ракет та 52 ударних БпЛА на десяти локаціях, а також падіння збитих цілей та уламків на двох локаціях.

        “Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА”, – попередили в Повітряних силах.


