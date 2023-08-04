Суспільство

РФ за допомогою вагнерівців хоче здійснити теракт в Білорусі, щоб втягнути її у війну

4 Серпня 2023 13:57
читать на русском →
білорусь, теракт, рф

Служба безпеки України заявляє, що росіяни готують провокацію “під чужим прапором”, щоб втягнути Білорусь у безпосередні бойові дії проти України.

Про це повідомляє СБУ.

Згідно з розвідданими провокацію, у вигляді теракту, планують вчинити на Мозирському нафтопереробному заводі. Підготовкою займається диверсійно-розвідувальна група із російських військових та спецслужбовців, яких відправили на до Білорусі під виглядом “вагнерівців”.

“Ця російська ДРГ має вчинити провокацію на НПЗ, вдаючи із себе “українських диверсантів”. У скоєному РФ планує звинуватити Україну, щоб таким чином вкотре спробувати втягнути Мінськ у повномасштабну війну проти нашої держави.

Інформацію про запланований у Білорусі теракт співробітники Служби безпеки отримали з кількох джерел. Зокрема, зі свідчень військовослужбовця ЗС РФ, якого українські захисники взяли у полон на Запорізькому напрямку”.

СБУ каже, що у мобільному телефоні полоненого росіянина знайшли інформацію про “спеціальну місію” на Мозирському НПЗ.

“У його телефоні кіберфахівці СБУ знайшли видалену переписку з іншими виконавцями, знімки об’єкта та окрему інформацію щодо операції”, – сказано у повідомленні.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
4 Серпня 2023 17:08

Загибель керівництва МВС: всім підозрюваним обрали запобіжний захід

4 Серпня 2023 16:34

Латвія попросить тисячі росіян залишити країну
4 Серпня 2023 15:06

Ворог відчайдушно намагається зупинити наш наступ, – Маляр
4 Серпня 2023 13:57

РФ за допомогою вагнерівців хоче здійснити теракт в Білорусі, щоб втягнути її у війну
4 Серпня 2023 11:39

Донецький воєнком незаконно нараховував бойові тим, хто не був на фронті

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

«КТО КОМУ БОЛЬШЕ ДОЛЖЕН»??? И ЭТО — СЕГОДНЯ??? СЕЙЧАС??? ВЫ ТАМ С УМА ВСЕ СОШЛИ???

Александр КИРШ

Запад внезапно призвал Украину провести выборы в ВР и заявить свои права на русский язык

Віталій ЧЕПИНОГА

Правила Нації

Александр КИРШ

Хлев или Цивилизация: какая может быть многовекторность?

Віталій ПОРТНИКОВ

Кто там едет в Крым?

Александр КИРШ

ФСБ опосредованно направила Украине территориальные предложения от будущей российской власти

усі думки