Політика

РФ відправила до українського кордону спецназ: ISW назвав причини

20 Травня 2023 13:38
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ISW, рф

Росіяни перек и нули підрозділи двох бригад спецназу Головного управління Генштабу Збройних сил Російської Федерації (ГРУ) в прикордонні райони Курської області для проведення контрдиверсійних заходів і провокацій.

Про це пишуть аналітики ISW.

19 травня в Центрі українського спротиву заявили, що 3-тя та 22-га гвардійські бригади спеціального призначення перекинуті в Тьоткіно Курської області для запобігання транскордонній діяльності українських партизан, здійснення транскордонних провокацій та підняття бойового духу російських військ.

Раніше ISW оцінювало, що таке розгортання російських сил у прикордонних районах, ймовірно, є спробою закріпити частину українських сил у прикордонних регіонах і розсіяти їх із критичних прифронтових районів.

Раніше повідомлялося, що підрозділи 3-ї гвардійської бригади спеціального призначення були зафіксовані в районі Кремінного Луганської області, а підрозділи 22-ї гвардійської бригади спеціального призначення діяли в районі Оріхова на заході Запорізької області. 

Незрозуміло, чому російське керівництво могло прийняти рішення вивести такі елементи з активних секторів лінії фронту в російський тил, і можливо, що ці підрозділи зазнали попередніх втрат під час останніх операцій і були виведені та передислоковані в щоб відпочити та відновити сили. Розгортання цих підрозділів у прикордонних районах навряд чи матиме бажаний інформаційний чи оперативний ефект.


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