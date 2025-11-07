РФ вдарила по енергетиці в чотирьох областях: діють графіки відключень

У ніч на 7 листопада росіяни завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Про це повідомили в Міненерго.

“Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання”, – йдеться в повідомленні.

Реклама

Реклама

Сьогодні графіки погодинних відключень застосовуються з 8:00 до 21:00 у більшості регіонів України. Крім того, з 8:00 до 22:00 діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

У Міненерго закликають українців раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці та ввечері для зниження навантаження на систему.