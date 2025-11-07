        Суспільство

        РФ вдарила по енергетиці в чотирьох областях: діють графіки відключень

        Галина Шподарева
        7 Листопада 2025 10:38
        читать на русском →
        Відновлювальні роботи на енергооб'єкті / Фото архівне: AFP
        Відновлювальні роботи на енергооб'єкті / Фото архівне: AFP

        У ніч на 7 листопада росіяни завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

        Про це повідомили в Міненерго.

        “Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання”, – йдеться в повідомленні.

        Реклама
        Реклама

        Сьогодні графіки погодинних відключень застосовуються з 8:00 до 21:00 у більшості регіонів України. Крім того, з 8:00 до 22:00 діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

        У Міненерго закликають українців раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці та ввечері для зниження навантаження на систему.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини