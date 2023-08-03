РФ продовжує фінансування “ПВК Вагнер” через держконтракти

Укладення компаніями Пригожина за місяць після так званого заколоту держконтрактів на щонайменше 2 млрд рублів, свідчить про те, що російська влада, ймовірно, зберегла схему фінансування “ПВК Вагнер”.

Про це пише опозиційне російське видання “Агентство”.

Так, пов’язані з Євгеном Пригожиним компанії за місяць, що минув після військового заколоту, уклали держконтрактів не менше ніж на 2 мільярди рублів. Зокрема, фірмам “кухаря Путіна” вдалося не втратити великі замовлення на гарячі обіди для школярів у підмосковних містах, встановило “Агентство”, проаналізувавши дані сайту держзакупівель.

“Ймовірно, це може свідчити про те, що влада зберегла схему неявного фінансування операцій “ПВК Вагнера” в Африці”, – пише видання.

Щоб зрозуміти, чи вдається Пригожину, як і раніше, отримувати держконтракти, “Агентство” вивчило держконтракти 17 компаній.

Найбільші підряди за останній місяць фірми Пригожина отримали на організацію гарячого харчування школярів у містах Московської області. Адміністрація Митищ заплатить 705 мільйонів рублів компанії “Соціальне харчування “Центр””, адміністрація Красногорська – 935 мільйонів рублів компанії “Продфудсервіс”.

“Це свідчить про те, що групі компаній “кухаря Путіна” вдалося зберегти двох великих держзамовників у Підмосков’ї”, – підкреслює видання.

Продовжив співпрацювати з фірмами Пригожина дитячий табір “Артек” – за харчування дітей у 2023 році він заплатить 260 мільйонів рублів “Комбінату дошкільного харчування”.

Серед інших держзамовників послуг харчування у компаній глави “ПВК Вагнера” після заколоту опинилися також кілька лікарень Москви і Московської області. Контракти укладали також із фірмами “Руссоцкапитал” і “АВК”.

Усі проаналізовані контракти укладені з цивільними держустановами.

З інформацією про держконтракти на харчування військових на сайті держзакупівель ознайомитися неможливо, оскільки вони засекречені. Але про те, що структури Пригожина постачають харчування військовим, раніше говорив сам засновник “ПВК Вагнера”, а також Володимир Путін.

А те, що схема фінансування операцій “ПВК Вагнер” в Африці через держконтракти існує, визнавав сам Пригожин у листі до Шойгу, опублікованому його прес-службою 10 червня.

Як писав засновник “ПВК”, проросійські проєкти в Африці, Сирії та інших арабських країнах фінансуються через держконтракти для групи компаній, якою управляє “Конкорд”. З 2006 року через них пройшло 147 млрд рублів, запевняв бізнесмен.

Те, що влада фінансувала ПВК, зокрема через держконтракти на харчування військових, після заколоту Пригожина визнав і Владімір Путін. Таким чином ПВК заробило тільки за один рік близько 80 мільярдів рублів, говорив Путін.

Загалом із 2014 року до кінця 2022 року пов’язані з Пригожиним фірми, згідно з підрахунками газети The Wall Street Journal, отримали в Росії держконтрактів більш ніж на 5 мільярдів доларів (понад 400 мільярдів рублів). Телеведучий Дмитро Кисельов в ефірі програми “Вести недели” на “России 1” після заколоту називав ще більшу суму держконтрактів, отриманих фірмами Пригожина, – 1,7 трлн рублів.

Після заколоту Bloomberg писав, що Пригожин збереже частину операцій в Африці.