РФ підвищує призовний вік: британська розвідка пояснила, як це вплине на війну

12 січня 2023 року Андрій Картаполов, голова комітету Держдуми Росії з оборони, запропонував, що Росія збільшить верхній вік звичайного призову на військову службу з 27 до 30 років до призову навесні 2023 року.

Про це йдеться у щоденному огляді Міністерства оборони Великої Британії.

Картаполов сказав, що цей крок має на меті забезпечити оголошене раніше 30% збільшення чисельності російських сил.

Минулого року президент Путін заявив, що підтримує такий крок, і російські чиновники, ймовірно, озвучують реакцію громадськості.

Існує реалістична можливість того, що російські лідери сподіваються, що зміна вікових критеріїв для звичайного призову може зміцнити особовий склад, доступний для воювання в Україні у той час як вони здаються менш тривожними для населення, ніж оголошення про черговий раунд непопулярного процесу «часткової мобілізації».