Комбінована атака на Дніпропетровщину: троє загиблих, 35 поранених

Унаслідок комбінованої ракетно-дронової атаки на Дніпропетровщину загинули троє людей, ще 35 дістали поранення. Удари відбулися ввечері 15 квітня та в ніч на 16 квітня.

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Увечері через обстріл БпЛА у Дніпрі поранено чотирьох людей, серед них двоє дітей віком 1,5 та 3 роки. Уночі внаслідок комбінованої атаки загинули двоє людей, ще 27 отримали поранення.

Пошкоджено об’єкти інфраструктури, адміністративну будівлю, навчальний заклад, багатоповерхові та приватні будинки, хоспіс, гуртожиток коледжу, гаражі та транспортні засоби.

У Дніпровському районі поранено 14-річну дитину, пошкоджено житловий будинок. У Нікопольському районі внаслідок ударів FPV-дронами загинув чоловік, ще троє людей дістали поранення, пошкоджено багатоквартирний будинок та автомобіль.