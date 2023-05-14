Політика

РФ перекинула на кордон із Норвегією та Фінляндією стратегічні бомбардувальники

14 Травня 2023 19:55
0
читать на русском →
росія, норвегія, фінляндія

Росія перекинула до кордону з Норвегією і Фінляндією максимальну з початку повномасштабного вторгнення в Україну кількість стратегічних бомбардувальників, здатних нести ядерну зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Barents Observer.

Йдеться про авіабазу “Оленяча”, яка розташована за 200 км від Фінляндії та Норвегії. Злітно-посадкова смуга завдовжки 3500 м зазвичай обслуговує невеликий парк старих надзвукових бомбардувальників Ту-22М і кілька військово-транспортних літаків Ан-12.

Видання зазначає, що восени минулого року було активізовано роль авіабази як поля передового базування дальньої авіації.

Перші чотири стратегічні бомбардувальники Ту-160 прибули в серпні, а до жовтня було розгорнуто понад десять літаків Ту-95 і Ту-160, як раніше повідомляв Barents Observer.

Стратегічні бомбардувальники, які зараз розміщені за Полярним колом, раніше базувалися в Енгельсі, недалеко від Саратова. Розташована всього за 600 км від кордону з Україною, авіабаза виявилася вразливою, коли два літаки ТУ-95 було пошкоджено в результаті, як вважають, атаки безпілотника в грудні минулого року.

Отримані цього тижня нові супутникові фотографії з Оленячої показують, що сили стратегічної авіації Росії полетіли на північ для більш ніж короткострокової евакуації подалі від українського району.

Усі перони вздовж злітно-посадкової смуги зайняті. У південному кінці припарковані два Ту-160, а 14 Ту-95 стоять пліч-о-пліч на всіх інших перонах, досить великих для великих літаків.

Літаки Ту-22М переміщені на стоянки в північно-західній частині авіабази.

Один літак-заправник Іл-78 припаркований боком, його крило частково виходить за межі перону, щоб не загороджувати руліжну доріжку для стратегічних бомбардувальників. Літаки можуть бути підняті в повітря на першу вимогу.

Саме з цієї бази останнім часом російська стратегічна авіація злітає для ударів крилатими ракетами по Україні.

Але, напевно, цим завдання перекинутих бомбардувальників не вичерпуються. Наприкінці квітня НАТО підняло в повітря два винищувачі F-35, щоб зустріти групу з семи російських літаків, включно з двома Ту-160, що летіли в міжнародному повітряному просторі на північ від норвезького регіону Фіннмарк.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
14 Травня 2023 09:00
296

Окупанти били по Харкову з ЗРК С-300: Синєгубов розказав про наслідки
14 Травня 2023 18:34
25

Захопили більше десяти ворожих позицій: ЗСУ рухаються вперед на Бахмутському – Маляр
14 Травня 2023 15:24
106

Збиті гелікоптери та літаки у Брянській області – робота російської ППО – Ігнат
14 Травня 2023 14:51
16

На Донеччині внаслідок обстрілів загинуло 7 людей, 16 – отримали поранення
14 Травня 2023 13:02
81

Британська розвідка пояснила проблеми військ РФ в Україні
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Харьков: не первый, но и не второй
Александр КИРШ

Наши “этнические русские”, или Защита Каспарова
Евгений КОМАРОВСКИЙ

10 советов для хорошего сна
Александр КИРШ

ДроНЛО по мордору: пока что — очень гуманно
Віталій ПОРТНИКОВ

Дым над куполом Сенатского дворца
Александр КИРШ

О соглашении по скрещиванию русских женщин с китайцами
усі думки