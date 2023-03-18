Суспільство

РФ обстріляла Краматорськ касетними боєприпасами: 2 людини загинуло і 8 поранено

18 Березня 2023 19:18
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обстріли, краматорськ

Російські окупанти обстріляли Краматорськ касетними боєприпасами.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, осіяни обстріляли місто касетними боєприпасами, поцілили у парк Бернацького і ритуальну службу. За попередньою інформацією, пошкоджено з десяток житлових будинків та декілька автівок.

Станом на сьогодні, 17:40, двоє людей загинуло, 8 поранених, троє з яких у важкому стані.

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РФ продовжує стрирати з лиця землі підконтрольні Україні міста Донбасу. Зокрема, окупанти систематично обстрілюють Краматорськ. Так, внаслідок ракетного удару по місту 14 березня постраждало 9 людей.


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