Суспільство

РФ намагається відкласти нову відкриту мобілізацію, – розвідка Британії

23 Квітня 2023 11:46
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росія, розвідка британії

Міністерство оборони Росії запустило нову масштабну акцію для призову добровольців. У рамках широкомасштабної кампанії реклама з’явилася в російських соціальних мережах, на білбордах і на телебаченні.

Нова реклама звертається до чоловічої гордості потенційних новобранців, звертаючись до «справжніх чоловіків», а також підкреслюючи фінансові переваги вступу, повідомляє розвідка Британії.

Оскільки її доступ до вербування в’язнів було припинено, приватна військова компанія Wagner Group також змагається за обмежений пул російських чоловіків бойового віку. Залишається дуже малоймовірним, що кампанія залучить заявлену міноборони ціль у 400 000 добровольців.

Влада майже напевно прагне відкласти будь-яку нову, відкриту обов’язкову мобілізацію якомога довше, щоб мінімізувати внутрішні інакомислення.


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