Суспільство

РФ має проблеми з виробництвом крилатих ракет – АТЕШ

19 Грудня 2023 09:32
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ракети, рф

Партизанський рух “АТЕШ” добув секретну інформацію про проблеми росіян під час виробництва крилатих ракет.

Про це повідомляється на телеграм-сторінці “АТЕШ“.

“Наші агенти в Дубненському машинобудівному заводі (Московська область) отримали доступ до документації та цінної інформації підприємства. Нам стало відомо, що вищезгаданий завод не встиг виконати річне державне замовлення на виробництво крилатих ракет Х-32. До 10 листопада необхідно було виробити 80 ракет, але зроблено фактично лише 61. Наше джерело з керівництва заводу повідомляє, що держзамовлення перевищувало можливості заводу більш ніж у 3 рази”, — йдеться у повідомленні.

За даними партизан, на прохання керівництва заводу терміни виробництва перенесли до кінця грудня поточного року. Тобто, поставлено завдання виробити ще 19 ракет.

“АТЕШ” з’ясували, що ці ракети поставляються в 52-й важкий бомбардувальний авіаційний полк (в/ч 33310, Шайківка) і в в/ч 35020-В гарнізону “Біла”. В обох військових частинах на озброєнні стоять бомбардувальники Ту-22М3М, спеціально переобладнані з Ту-22М3 для пуску ракет Х-32.

“Ми будемо посилено працювати, щоб зменшити можливості РФ виробляти зброю та продовжувати вести війну проти України”, — наголосили партизани.


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