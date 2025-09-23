РФ атакувала Україну трьома “Іскандерами” та 115 БпЛА

У ніч на 23 вересня, починаючи з 21:00 22 вересня, російські військові атакували Україну трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 та 115 ударними БпЛА Shahed, “Гербера” і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ; Гвардійське (ТОТ Криму). Близько 60 із дронів було ідентифіковано як “шахеди”.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 9:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 103 БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракет та 12 ударних БпЛА на шести локаціях, а також падіння збитих цілей та уламків на восьми локаціях.

“На північному сході фіксується нова група ворожих БпЛА”, – попередили в Повітряних силах.