        РФ атакувала Україну трьома “Іскандерами” та 115 БпЛА

        Галина Шподарева
        23 Вересня 2025 09:35
        Запуск ракети "Іскандер" / Фото ілюстративне: РосЗМІ
        У ніч на 23 вересня, починаючи з 21:00 22 вересня, російські військові атакували Україну трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 та 115 ударними БпЛА Shahed, “Гербера” і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ; Гвардійське (ТОТ Криму). Близько 60 із дронів було ідентифіковано як “шахеди”.

        Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

        Станом на 9:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 103 БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

        Зафіксовано влучання ракет та 12 ударних БпЛА на шести локаціях, а також падіння збитих цілей та уламків на восьми локаціях.

        “На північному сході фіксується нова група ворожих БпЛА”, – попередили в Повітряних силах.


