РФ атакувала Україну дронами та балістикою: де працювала ППО

У ніч на 30 грудня, починаючи з 18:00 29 грудня, РФ запустила по Україні дві балістичні ракети “Іскандер-М” із ТОТ АР Крим та Воронезької області. Також для атаки росіяни застосували 60 ударних БпЛА Shahed, “Гербера” і безпілотники інших типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ; Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Криму. Близько 40 із них – “шахеди”.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Реклама

Реклама

Станом на 9:00 протиповітряною обороною збито та подавлено одну балістичну ракету та 52 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та восьми ударних БпЛА на п’яти локаціях.