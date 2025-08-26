РФ атакувала Україну 59 БпЛА: 47 дронів вдалося знешкодити

У парку Дніпра на дитину впав величезний стілець з артінсталяції: дівчинка у важкому стані

Кількість боїв на фронті збільшилася до 174: найгарячіше на Покровському напрямку

Станом на 9:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 47 ворожих БпЛА Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ .

У ніч на 26 серпня, починаючи з 19:00 25 серпня, росіяни атакували Україну 59 ударними БпЛА Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.