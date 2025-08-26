РФ атакувала Україну 59 БпЛА: 47 дронів вдалося знешкодити

У ніч на 26 серпня, починаючи з 19:00 25 серпня, росіяни атакували Україну 59 ударними БпЛА Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.
Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 9:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 47 ворожих БпЛА Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.
Зафіксовано влучання 12 БпЛА на дев’яти локаціях.