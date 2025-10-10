РФ атакувала Україну 465 безпілотниками та 32 ракетами: як відпрацювала ППО

У ніч на 10 жовтня, починаючи з 19:00 9 жовтня, противник завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено 497 засобів повітряного нападу – 32 ракети та 465 БпЛА різних типів.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Для удару по Україні 10 жовтня військові РФ застосували:

465 ударних БпЛА типу Shahed, “Гербера” та безпілотники інших типів, які запускали із напрямків Курськ, Міллерово, Шаталово, Орел, Шахти, Приморсько-Ахтарськ. Близько 200 із них – “шахеди”;

2 аеробалістичні ракети Х-47М2 “Кинджал” із повітряного простору Липецької області;

14 балістичних ракет “Іскандер-М/KN-23” (райони пусків: ТОТ АР Крим; Ростовська, Брянська області);

12 крилатих ракет “Іскандер-К” (райони пусків: ТОТ АР Крим; Ростовська, Брянська області);

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 10:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 420 повітряних цілей:

405 БпЛА типу Shahed, “Гербера” та безпілотників інших типів;

1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 “Кинджал”;

4 балістичні ракети “Іскандер-М/KN-23”;

9 крилатих ракет “Іскандер-К”;

1 керовану авіаційну ракету Х-59/69.

Крім того, чотири російські ракети не досягли своїх цілей й були локаційно втрачені. Місця падіння уточнюються.

Зафіксовано прямі влучання 13 ракет та 60 ударних БпЛА на 19 локаціях та падіння збитих цілей та уламків на семи локаціях.

У Повітряних силах попередили, що атака триває й в повітряному просторі залишаються декілька російських БпЛА.