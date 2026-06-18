РФ атакувала Полтавщину дронами: поранено людину, частина Полтави залишилася без світла

У ніч на 18 червня російські безпілотники атакували Полтавську область. Під ударом опинилися Полтавський і Миргородський райони, пошкоджено підприємства, об’єкт енергетичної інфраструктури та житловий будинок.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

За його словами, у Полтавському районі внаслідок атаки пошкоджено промислове та приватне підприємства, технологічне обладнання й адміністративну будівлю. Одна людина дістала травми та була госпіталізована.

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Також ворожі безпілотники влучили у приватний будинок та об’єкт енергетичної інфраструктури. Через це сталося відключення електроенергії в частині громади.

У Полтавській міській раді вночі повідомляли про відсутність електропостачання в окремих районах міста після вибухів. Станом на 02:00 інформації про пошкодження житла до оперативних служб не надходило.

В ОВА зазначили, що бригади АТ «Полтаваобленерго» працюють над відновленням електропостачання.

У Миргородському районі внаслідок падіння безпілотника пошкоджено складські приміщення. Обійшлося без постраждалих.

Через знеструмлення тягової підстанції вранці тимчасово припинився рух тролейбусів до мікрорайону Левада в Полтаві.