РФ атакувала енергетику України 450 дронами та понад 30 ракетами: є знеструмлення у дев’яти областях

У ніч на 10 жовтня РФ здійснила масовану атаку на енергетику Україні. Для обстрілу окупанти застосували понад 450 дронів і більше ніж три десятки ракет.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

“Станом на зараз по країні відомо про більше ніж 20 постраждалих людей – усім надається необхідна допомога. На жаль, у Запоріжжі внаслідок атаки загинула дитина”, – написав Зеленський.

У Києві триває відновлення електропостачання та водопостачання. Є знеструмлення в Київській, Донецькій, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській областях, на Дніпропетровщині. Відновлюються після атаки також Запоріжжя, Кіровоградщина, Херсонщина.

“Саме цивільна, енергетична інфраструктура – головна мішень російських ударів перед опалювальним сезоном. Разом ми можемо захистити людей від цього терору. Потрібні не порожні слова, а рішучі дії – США, Європи, “сімки” – у реалізації постачань ППО, у санкціях. Розраховуємо на реакцію на цю жорстокість групи “двадцяти”, усіх тих, хто в промовах говорить про мир, але утримується від реальних кроків”, – резюмував президент.