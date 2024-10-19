Результати матчів 8-го туру АПЛ

Сьогодні в Англійській прем’єр лізі граються матчі 8-го туру. Більшість з них вже закінчилася.

Тоттенхем оформив розгром у лондонському дербі, здолавши опір Вест Хема.

Тоттенхем – Вест Хем 4:1

Голи: Кулусевськи, 36, Біссума, 53, Тодібо, 55 (у свої ворота), Сон, 60 – Кудус, 18

МЮ виграв вперше за місяць у грі проти Брентфорда.

Манчестер Юнайтед – Брентфорд 2:1

Голи: Гарначо, 47, Хойлунд, 52 – Піннок, 45+5

У складі Брентфорда з 75-ї хвилини грав Єгор Ярмолюк, який встиг завдати одного удару.

Після травми відновився Віталій Миколенко, який відіграв весь матч Евертона проти Іпсвіча. Ліверпульська команда виграла 2:0 та з 8 очками відривається від зони вильоту.

Іпсвіч – Евертон 0:2

Голи: Ндіайє, 17, Кін, 40

Серед інших результатів відзначимо перемогу Астон Вілли, яка тримається у топ-4 АПЛ, а також яскраву перемогу Лестера над Саутгемптоном. У матчі новачків сезону Лестер відігрався з 0:2 та переміг 3:2 з голом на 90+8 хвилині.

Саутгемптон залишається без перемог у сезоні АПЛ.

Фулхем – Астон Вілла 1:3

Голи: Хіменес, 5 – Роджерс, 9, Уоткінс, 60, Діоп, 69 (у свої ворота)

Ньюкасл – Брайтон 0:1

Гол: Велбек, 35

Саутгемптон – Лестер 2:3

Голи: Арчер, 8, Арібо, 28 – Буананотте, 65, Варді, 74, Айю, 90+8

Сьогодні ще зіграють Бормунт і Арсенал, решта матчів відбудеться у неділю: Вулверхемптон – Ман Сіті та Ліверпуль – Челсі.