Політика

Резніков з оптимізмом дивиться на завтрашній Рамштайн

13 Лютого 2023 12:06
37
рамштайн

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про порядок денний зустрічі союзників України, які у вівторок мають у черговий раз зібратися на американській авіабазі Рамштайн на південному заході Німеччини.

З боку України у зустрічі візьмуть участь представники не лише міноборони, а й співробітники розвідувальних служб, українського Генштабу та міністерства закордонних справ, уточнив Резніков.

Основне питання зустрічі міністр сформулював як “захист українського неба, зокрема через залучення авіаційної платформи”.

Йдеться насамперед про можливість надання Києву бойових літаків та засобів ППО, оскільки в останні кілька місяців інфраструктура України страждає переважно від ударів з повітря: авіанальотів та нападів дронів-камікадзе.

Крім цього, повідомляє міністерство, планується обговорити “розвиток танкової коаліції”, поповнення запасів витрачених боєприпасів, тренінгові програми з навчання українських військових та “стабільність підтримки” з боку колективного Заходу: “логістика, обслуговування, ремонт, практична реалізація “Військового шенгену””.

За словами Резнікова, напередодні чергової зустрічі на базі Рамштайн він встиг попередньо обговорити ці питання із західними партнерами – і “їхня залученість та підтримка дають оптимізм”.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
13 Лютого 2023 11:40
73

Мюнхенська доповідь: ядерний удар РФ не зупинить українців
13 Лютого 2023 13:26
11

Зеленський представив колективу СБУ нового главу Служби, а в МВС – нового міністра
13 Лютого 2023 12:06
37

Резніков з оптимізмом дивиться на завтрашній Рамштайн
13 Лютого 2023 10:57
92

РФ готує проведення мітингів у Європі
13 Лютого 2023 10:31
56

Данія передала Україні усі свої САУ Caesar
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Этот анекдот нужно срочно перевести на все языки стран НАТО
Віталій ПОРТНИКОВ

Письмо миротворцу
Юрій ЛУЦЕНКО

Що відбувається під Бахмутом?
Александр КИРШ

Китай предупредили: труп путина может приплыть не к Си, а к Каспарову
Александр КИРШ

Как пуйло таскало за галстук президента Франции и что из этого вышло
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наступ чи ІПСО?
усі думки