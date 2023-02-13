Резніков з оптимізмом дивиться на завтрашній Рамштайн

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про порядок денний зустрічі союзників України, які у вівторок мають у черговий раз зібратися на американській авіабазі Рамштайн на південному заході Німеччини.

З боку України у зустрічі візьмуть участь представники не лише міноборони, а й співробітники розвідувальних служб, українського Генштабу та міністерства закордонних справ, уточнив Резніков.

Основне питання зустрічі міністр сформулював як “захист українського неба, зокрема через залучення авіаційної платформи”.

Йдеться насамперед про можливість надання Києву бойових літаків та засобів ППО, оскільки в останні кілька місяців інфраструктура України страждає переважно від ударів з повітря: авіанальотів та нападів дронів-камікадзе.

Крім цього, повідомляє міністерство, планується обговорити “розвиток танкової коаліції”, поповнення запасів витрачених боєприпасів, тренінгові програми з навчання українських військових та “стабільність підтримки” з боку колективного Заходу: “логістика, обслуговування, ремонт, практична реалізація “Військового шенгену””.

За словами Резнікова, напередодні чергової зустрічі на базі Рамштайн він встиг попередньо обговорити ці питання із західними партнерами – і “їхня залученість та підтримка дають оптимізм”.