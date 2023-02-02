Резніков: Росія мобілізувала півмільйона солдат і готує наступ

Російські війська можуть відзначити річницю вторгнення новим наступом на сході та півдні України, заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю французькому телеканалу BFMTV.

“Ми не можемо втрачати ініціативу. Зважаючи на те, що вони [росіяни] живуть символікою, вони можуть щось спробувати в районі 24 лютого. Ми не недооцінюємо нашого ворога”, – сказав він.

За підрахунками Резнікова, Росія мобілізувала приблизно 500 тисяч солдатів.

“Офіційно заявляли про 300 тисяч, але коли ми бачимо війська на кордонах, то, за нашими оцінками, це значно більше”, – стверджує міністр оборони.

Раніше про плани російського Генштабу розпочати новий наступ в Україні в лютому чи березні 2023 року повідомляв Bloomberg з посиланням на джерела, близькі до Кремля.