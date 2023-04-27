Суспільство

Резніков про контрнаступ: Очікування суспільства дещо перегріті

27 Квітня 2023 11:21
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Резніков, контрнаступ

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що очікування від українського контрнаступу “дещо перегріті”.

В інтерв’ю РБК-Україна міністра запитали, чи згоден він, що очікування у суспільстві від контрнаступу “дещо перегріті”, і хто “підігріває більше”: українське суспільство, політикум чи Захід.

“Згоден (що очікування перегріті). І ті, і ті (підігрівають). Це точно перегріто, усі хочуть чергової перемоги. Раніше не вірили у перемогу. Раніше хотіли, щоби Україна вижила хоч якось мінімально, щоб хоч якась частина України збереглася. А коли ЗСУ показали успіхи, всі почали вірити у перемогу – після Зміїного, після Київщини, Чернігівщини та Сумщини, після Харківщини, Херсона. Хочуть наступної перемоги. Це нормально, це емоції – очікування на успіх”.

На питання, чи не бачить він шкоди в цьому, Резніков відповів, що не може це змінити.

“Моя мама (психіатр та психотерапевт) завжди мені говорила: “Якщо ти не можеш змінити обставини, постарайся змінити своє ставлення до них”. Тому ми погоджуємо з Генштабом і Ганна Маляр потім каже: “Хлопці, не завищуйте власні очікування, щоб потім не було розчарування. Потім засмутитеся. Не все так просто, це війна. І мало того, ми вам точно не скажемо, коли, як і де”.


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