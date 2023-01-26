Резніков показав фото САУ Богдана

Міністр оборони Олексій Резніков опублікував своє фото у самохідній артилерійській установці Богдана українського виробництва та оголосив, що передані Заходом танки на фронті підтримуватиме українська артилерія.

Сьогодні вдень Резніков написав, що 25 січня було багато позитивних та довгоочікуваних новин від західних партнерів, “але є новини, які тішать не менше”.

Пізніше міністр вирішив “розкрити інтригу”.

“На фото – українська САУ Богдана калібру 155 мм. Одна така артсистема успішно пройшла випробування на полі бою. Нові артсистеми Міноборони профінансувало ще навесні 2022 року. Танки західного виробництва, які надійдуть за кілька місяців, на фронті підтримуватиме українська – у всіх розуміннях цього слова – артилерія”, – заявив Резніков.

Він зазначив, що Україна має бути максимально незалежною у всіх компонентах забезпечення оборони, де це можливо, і запевнив, що Міноборони збільшуватиме зусилля у контексті стимулювання українських виробників.

“Незабаром представимо перші результати нашого руху щодо БПЛА”, – анонсував Резніков.