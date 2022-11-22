Політика

Резніков надав статистику щодо залишків ракет у Росії

22 Листопада 2022 13:07
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війна, Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков опублікував статистику за типами та кількістю російських ракет, які перебувають на озброєнні в окупантів, станом на 18 листопада.

“Чотири ворога російського ракетного арсеналу: блискучі українські війська ППО; бездарні російські ракетні війська; санкції; час”, – прокоментував він інфографіку щодо витрачених ракет і тих, що залишилися на озброєнні.

Перша колонка – тип ракети;
друга – скільки було станом на 23 лютого;
третя – скільки вироблено;
четверта – скільки витрачено;
п’ята – скільки залишилося.


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