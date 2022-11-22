Резніков надав статистику щодо залишків ракет у Росії

Міністр оборони Олексій Резніков опублікував статистику за типами та кількістю російських ракет, які перебувають на озброєнні в окупантів, станом на 18 листопада.

“Чотири ворога російського ракетного арсеналу: блискучі українські війська ППО; бездарні російські ракетні війська; санкції; час”, – прокоментував він інфографіку щодо витрачених ракет і тих, що залишилися на озброєнні.

Перша колонка – тип ракети;

друга – скільки було станом на 23 лютого;

третя – скільки вироблено;

четверта – скільки витрачено;

п’ята – скільки залишилося.