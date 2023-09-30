Режим Лукашенка готує зустріч дипломатів з викраденими українськими дітьми

За інформацією Міністерства закордонних справ України, 4 жовтня білоруська сторона має намір організувати відвідування представниками іноземного дипломатичного корпусу, акредитованого в Мінську, т.зв. «місць проживання, навчання і оздоровлення» українських дітей в Білорусі, які були вивезені із тимчасово окупованих Росією міст Лисичанськ та Сєвєродонецьк.

Про це повідомляє пресслужба українського МЗС.

“Зазначений захід має на меті легалізацію незаконного переміщення українських дітей із тимчасово окупованих територій України”, – підкреслюється у повідомленні.

У МЗС нагадують, що відповідно до норм міжнародного права, примусова депортація дітей може кваліфікуватися як воєнний злочин.

“Задля уникнення відповідальності посадові особи в Білорусі намагаються прикритися міжнародними представниками. Закликаємо іноземні держави, дипломатичні представництва яких отримали відповідні запрошення в Мінську, утриматися від участі в пропагандиській поїздці білоруського режиму”, – застерігають у зовнішньополітичному відомстві.