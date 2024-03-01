Суспільство

Реєстр військовозобов’язаних “Оберіг” вже підключили до міграційної та прикордонної служб

1 Березня 2024 17:01
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мобілізація, міноборони
Заступник міністра оборони Катерина Черногоренко / Фото: Міноборони

Реєстр військовозобов’язаних “Оберіг” вже обмінюється інформацією з реєстрами Державної міграційної служби і Державної прикордонної служби.

Про це повідомила заступник міністра оборони Катерина Черногоренко, передає Арміяінформ.

“Ми вже бачимо, що обміни “Оберега” з рядом реєстрів мають дуже позитивні наслідки. Можна констатувати, що “Оберіг” вже працює з найбільшими реєстрами, які були заплановані”, — заявила Черногоренко.

За її словами, зараз триває процес забезпечення працівників ТЦК додатковим обладнанням, щоб підвищити ефективність роботи з “Оберегом”.

Також готується і запуск послуги “Кабінет військовозобов’язаного”, який запрацює після ухвалення відповідних законопроєктів.


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