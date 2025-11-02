Revolut почав блокувати рахунки росіян без посвідки на проживання в ЄС

Британський нео-банк Revolut почав повідомляти своїх клієнтів-росіян, які не мають посвідки на проживання в ЄС, про закриття рахунків. У банку пояснили це набранням чинності 19-м пакетом санкцій Євросоюзу, введених у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

В ніч на суботу користувачі, які відкривали рахунки за національними візами категорії D або за посвідкою на проживання, майже одночасно отримали два листи від банку. У першому від них вимагали надати чинний дозвіл на проживання в ЄС, а в другому повідомляли про закриття рахунку і розірвання договору 31 грудня 2025 року, передає Російська служба BBC.

У суботу клієнти Revolut втратили можливість здійснювати покупки з рахунку, розплачуватися карткою, вносити гроші на рахунок і знімати готівку в банкоматах.

Реклама

Реклама

Багато повідомлень про це з’явилося в соціальних мережах і чатах російських емігрантів.

За словами деяких користувачів, вони заздалегідь уточнювали в службі підтримки банку, чи можуть їм заблокувати рахунки після вступу в силу санкцій, і отримали відповідь, що їм нема про що турбуватися «принаймні до кінця грудня».

Заблокованими виявилися також рахунки у ряду користувачів, які мають посвідку на проживання в Євросоюзі, але не встигли завантажити її в додаток банку.