        Політика

        Revolut почав блокувати рахунки росіян без посвідки на проживання в ЄС

        Віктор Алєксєєв
        2 Листопада 2025 11:21
        читать на русском →
        Ілюстративне фото / Фото Glavnoe.in.ua
        Ілюстративне фото / Фото Glavnoe.in.ua

        Британський нео-банк Revolut почав повідомляти своїх клієнтів-росіян, які не мають посвідки на проживання в ЄС, про закриття рахунків. У банку пояснили це набранням чинності 19-м пакетом санкцій Євросоюзу, введених у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

        В ніч на суботу користувачі, які відкривали рахунки за національними візами категорії D або за посвідкою на проживання, майже одночасно отримали два листи від банку. У першому від них вимагали надати чинний дозвіл на проживання в ЄС, а в другому повідомляли про закриття рахунку і розірвання договору 31 грудня 2025 року, передає Російська служба BBC.

        У суботу клієнти Revolut втратили можливість здійснювати покупки з рахунку, розплачуватися карткою, вносити гроші на рахунок і знімати готівку в банкоматах.

        Реклама
        Реклама

        Багато повідомлень про це з’явилося в соціальних мережах і чатах російських емігрантів.

        За словами деяких користувачів, вони заздалегідь уточнювали в службі підтримки банку, чи можуть їм заблокувати рахунки після вступу в силу санкцій, і отримали відповідь, що їм нема про що турбуватися «принаймні до кінця грудня».

        Заблокованими виявилися також рахунки у ряду користувачів, які мають посвідку на проживання в Євросоюзі, але не встигли завантажити її в додаток банку.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини